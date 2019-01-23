Перри: тренировка прошла удачно, для меня сейчас важен любой позитив

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри впервые в сезоне принял участие в тренировке команды, информирует официальный сайт НХЛ. 33-летний хоккеист не играл в нынешнем регулярном чемпионате из-за травмы колена.

«Чувствую себя хорошо, поэтому сегодня принял участие в тренировке. Прошло уже четыре месяца, но мы всё ещё работаем над моим возвращением на лёд. Я не жду быстрых результатов, просто стараюсь выходить и делать всё, что в моих силах. Тренировка прошла удачно. Для меня сейчас важен любой позитив», — сказал Перри.

Ведущий форвард «Дакс» получил повреждение во время раскатки перед выставочным матчем с «Аризоной Койотс». В результате игроку потребовалась операция на мениске и боковой связке правого колена.

В сезоне-2017/18 Перри провёл 71 матч в «регулярке», забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 71 минуте штрафного времени. В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями в четырёх играх и при этом заработал показатель полезности «-5».