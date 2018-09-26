Кори Перри перенёс операцию и выбыл из строя на пять месяцев

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри выбыл из строя на пять месяцев, сообщил генеральный менеджер «уток» Боб Мюррей.



По словам функционера, канадский хоккеист перенёс операцию на повреждённом мениске и медиальной коллатеральной связке. Срок восстановления составит 20 недель.



В сезоне-2017/18 Перри провёл 71 матч в «регулярке», забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 71 минуте штрафного времени. В плей-офф 33-летний хоккеист не сумел отметиться результативными действиями в четырёх играх и при этом заработал показатель полезности «-5».



В минувшем сезоне «Анахайм» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где проиграл в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 0-4 в серии.

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