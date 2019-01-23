Защитник Бертильссон и нападающий Торелль заинтересованы в переходе в КХЛ

Шведский защитник Симон Бертильссон и форвард Эрик Торелль, у которых по завершению нынешнего сезона заканчиваются контракты с клубом Шведской элитной серии «Брюнесом» и командой ХИФК из финской Лииги, заинтересованы в продолжении карьеры в Континентальной лиге со следующего сезона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеистов в КХЛ Александр Черных.

27-летний Бертильссон в нынешнем регулярном чемпионате провёл 34 матча за «Брюнес», отдав 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+1». Симон, вызывающийся в национальную команду своей страны, становился чемпионом Швеции. Бертильссон – участник ОИ-2018, где принял участие в четырёх матчах.

Его соотечественник, 26-летний форвард Торелль в 32 матчах за ХИФК забросил 14 шайб и отдал 16 голевых передач, заработав показатель полезности «+15». Эрик выигрывал молодёжный чемпионат мира в составе Швеции в 2012 году, а также выигрывал шведский чемпионат.