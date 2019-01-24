Морис: с потолком зарплат в хоккей пришли техничные игроки, что изменило всё

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об изменениях, которые произошли с ним и с хоккеем.



«Изменилась игра, а вместе с ней изменился и я. Я бы сказал, что мы следовали верному пути. В 2006 году хоккей претерпел драматические изменения. Наступила эра потолка зарплат. В игру пришли техничные игроки, что изменило абсолютно всё. Сейчас тренироваться намного веселее. Это точно.



Игра с „Каролиной“ против „Детройта“ в финале Кубка Стэнли-2002? Наверное, когда шайба была вброшена, зарплата шести игроков соперника на льду была выше, чем у всей нашей команды. У нас было немного хороших игроков, но мы смогли выгрызть победу в конференции. В финале Восточной конференции мы победили „Торонто“. Для этого нам потребовалось грызть лёд, играть жестко и уделять внимание оборонительным деталям. И это утомительно. А теперь нам интересно проводить время в зоне атаки. Так что сейчас игра для меня намного лучше, чем раньше», — цитирует тренера официальный сайт лиги.