Николсон: мы не перестраиваем в «Эдмонтоне» всё, у нас есть лучший в мире игрок

Управляющий директор «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон рассказал о селекционных планах после увольнения генерального менеджера Питера Чиарелли.



«Хотим, чтобы наша молодёжь росла в АХЛ. У нас есть хорошие игроки. Возможно, мы слишком рано подняли их в первую команду, думая, что они готовы, когда они были только близки к тому, чтобы заиграть на таком уровне. Будем держать игроков в фарме, пока они не выйдут на нужный нам уровень. Это главная перемена, которая произойдёт в команде. Сегодня мы отправили в АХЛ Ямамото. Он почти готов к НХЛ, но ему надо играть и проводить много времени на льду. Мы верим в него. Нужно разобраться и с нашими другими ресурсами.



Мы не перестраиваем всё. У нас играет лучший в мире хоккеист — Коннор Макдэвид, у нас есть другие очень хорошие игроки. Вернётся в состав после травмы Оскар Клефбом. Нам нужна глубина состава в обороне. У нас есть талантливые ребята. Им нужна поддержка, нам нужно усиливаться. Уверен, ответы на многие вопросы мы найдём в раздевалке. Наши болельщики видели это. Они хотят, чтобы мы играли стабильнее», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».