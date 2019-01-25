Кожевников: Шипачёв и Кагарлицкий — сильнейшая связка, не удивился их вызову

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России на Шведские хоккейные игры.

Календарь Еврохоккейтура-2018/19

«Необычный состав, но мы же много говорим, почему одного или другого игрока не взяли. Есть опытная связка, которая считается сейчас одной из сильнейших, в том числе и по игре в большинстве. Есть опытные игроки, которые уже играли в сборной, и ребята, которые себя здорово проявили на молодёжном первенстве, – Слепец, Денисенко. Это правильное решение, надо опробовать молодёжь. Не забывайте, как Знарок с молодым составом выигрывал Евротур, тогда тоже все удивлялись, кого он набрал. Правильно, что тренерский штаб проверяет всех, кого можно, остальные все уже проверенные. Особенно нравится, что вызвали трёх игроков из молодёжной сборной, давно пора их привлекать.



Состав игровой, связи звеньевые, что Воробьёв и любит. И Бурдасов есть, и Кагарлицкий, и Шипачёв. Сколько разговоров, почему их не берут. Вот взяли. Если Шипачёв и Кагарлицкий в пятёрке бомбардиров, чему удивляться?



Коновалов сейчас прилично играет, в хорошей форме, несколько «сухарей» оформил. Надо проверять вратарей на этом уровне, здорово, что у нас появляется столько хороших голкиперов. Кочетков в «Сочи» проиграл 0:1, и его сразу отправили в ВХЛ, меня удивляет такое отношение к нашей молодёжи. Молодые игроки же не за один день звёздами становятся. Здорово, что его взяли в сборную, на МЧМ он играл фантастически, выручал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.