Торторелла: «Коламбус» мог проигрывать и 1:5, если бы Бобровский не выручал нас

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:5) воздержался от критики вратаря Сергея Бобровского.

«В какой-то момент мы могли проигрывать и 1:5, если бы Бобровский не выручал нас после тех провалов, которые мы допускали. Я считаю, что обе команды сегодня сыграли небрежно. Но мы, конечно, превзошли «Баффало» в этом смысле. Не буду говорить, что всё дело только в этом. У наших ворот были серьёзные ситуации», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Блю Джекетс» отразил 29 бросков из 34. Матч с пятью или более пропущенными шайбами стал для него пятым в нынешнем сезоне. Поражение стало для Бобровского третьим в последних четырёх матчах.