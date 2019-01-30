Сергей Бобровский в пятый раз в сезоне пропустил пять или более шайб

«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 (3:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34. Матч с пятью или более пропущенными шайбами стал для него пятым в нынешнем сезоне. Поражение стало для Бобровского третьим в последних четырёх матчах.

Всего в этом сезоне 30-летний вратарь одержал 19 побед в 34 матчах, пропуская в среднем за игру 2,91 шайбы и отражая 90.4% бросков. Лишь в сезоне-2011/12 российский вратарь имел более плохую статистику.