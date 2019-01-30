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Квартальнов: в составе «Локомотива» выделю Исаева — молодого мальчишку

Квартальнов: в составе «Локомотива» выделю Исаева — молодого мальчишку
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча с «Северсталью» (4:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев, Артём Ильенко, Артём Коршков и Брэндон Козун.

«Мы довольны победой, забили четыре шайбы. Но хочу сказать, что нам было тяжело. «Северсталь» играла очень здорово, она заставляла «Локомотив» ошибаться.

Хотелось бы выделить у нас Исаева — молодого мальчишку. Он во втором и третьем периодах очень помог команде. А то, что у нас так с реализацией, забили голы, — это плюс. Нужно посмотреть, подумать и сделать работу над ошибками», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкой команды.

«Локомотив» продлил победную серию до семи матчей, «Северсталь» потерпела третье поражение в последних четырёх играх.

«Локомотив» переиграл «Северсталь» и продлил победную серию до семи матчей
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