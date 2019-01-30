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«Локомотив» переиграл «Северсталь» и продлил победную серию до семи матчей

«Локомотив» переиграл «Северсталь» и продлил победную серию до семи матчей
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 4:2 в пользу ярославского клуба.

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«Железнодорожники» открыли счёт на 10-й минуте усилиями Владислава Картаева, на что хозяева ответили точным броском Картера Эштона. Артём Ильенко снова вывел гостей вперёд, а во втором игровом отрезке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Артём Коршков. Клуб из Череповца отыграл один гол за 33 секунды до второго перерыва благодаря Александру Петунину. В третьем периоде в составе ярославцев отличился Брэндон Козун.

«Локомотив» продлил победную серию до семи матчей, «Северсталь» потерпела третье поражение в последних четырёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
2:4
1:2, 1:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Картаев (Елесин, Накладал) – 09:21 (5x5), 1:1 – Эштон (Сизов, Захарчук) – 10:22 (5x5), 1:2 – Ильенко (Рафиков, Коршков) – 16:07 (5x5), 1:3 – Коршков – 32:12 (5x5), 2:3 – Петунин (Вовченко, Кодола) – 39:27 (5x5), 2:4 – Козун (Каюмов, Иванов) – 54:31 (5x5)
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