«Локомотив» переиграл «Северсталь» и продлил победную серию до семи матчей

«Северсталь» встречалась с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 4:2 в пользу ярославского клуба.



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«Железнодорожники» открыли счёт на 10-й минуте усилиями Владислава Картаева, на что хозяева ответили точным броском Картера Эштона. Артём Ильенко снова вывел гостей вперёд, а во втором игровом отрезке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Артём Коршков. Клуб из Череповца отыграл один гол за 33 секунды до второго перерыва благодаря Александру Петунину. В третьем периоде в составе ярославцев отличился Брэндон Козун.



«Локомотив» продлил победную серию до семи матчей, «Северсталь» потерпела третье поражение в последних четырёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.