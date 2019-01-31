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«Динамо» М — «Металлург»: чеченский форвард Раисов забил первый гол в КХЛ

«Динамо» М — «Металлург»: чеченский форвард Раисов забил первый гол в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» заброшенной шайбой отметился нападающий москвичей Аслан Раисов. Для чеченского форварда гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» (Москва)

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Ефремов — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Карлин — Панкратов.

«Металлург»

Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Ольшанский, Пакаринен — Расмуссен — Булирж
Рылов — Васильев, Варфоломеев — Шор — Чибисов;
Зайцев, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.

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