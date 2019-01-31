«Динамо» М — «Металлург»: чеченский форвард Раисов забил первый гол в КХЛ

Во втором периоде матча московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» заброшенной шайбой отметился нападающий москвичей Аслан Раисов. Для чеченского форварда гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» (Москва)
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Ефремов — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Карлин — Панкратов.
«Металлург»
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Матушкин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Ольшанский, Пакаринен — Расмуссен — Булирж
Рылов — Васильев, Варфоломеев — Шор — Чибисов;
Зайцев, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.