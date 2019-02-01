Артемий Панарин во всех сезонах в НХЛ достигал отметки в 20 шайб за «регулярку»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка. Гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Этой отметки он достигал в каждом из четырёх сезонов в НХЛ. Панарин стал седьмым российским игроком в истории НХЛ с таким достижением – после Сергея Фёдорова, Павла Буре, Алексея Жамнова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Также Артемий стал только седьмым незадрафтованным игроком в истории лиги (начиная с сезона-1963/64, когда появился драфт), забивавшим 20 или более голов в каждом из четырёх сезонов со старта карьеры в лиге.

На счету Панарина в этой встрече также результативная передача, показатель полезности «+1», 4 броска в створ за 25.52 на льду (4.18 – в большинстве).