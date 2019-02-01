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Гол и передача Панарина не помогли «Коламбусу» победить «Виннипег»

Гол и передача Панарина не помогли «Коламбусу» победить «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4.

Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард хозяев Марк Шайфли. Но ещё до свистка на перерыв «Колумбус» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Отличились Артемий Панарин и Джош Андерсон. Во втором периоде команды провели по результативной атаке. У канадского клуба забил Мейсон Аплтон, у «жакетов» — Оливер Бьёркстранд. В третьем игровом отрезке «Виннипег» усилиями Джека Рословича и Кайла Каннора сначала восстановил паритет, а затем вырвал победу.

На счету Панарина в этой встрече также результативная передача, показатель полезности «+1», 4 броска в створ за 25.52 на льду (4.18 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

У Дмитрия Куликова «+2», 2 броска, 2 силовых приёма за 11.19.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4:3
1:2, 1:1, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Шайфли (Уилер, Морроу) – 04:34 (5x5), 1:1 – Панарин (Мюррей, Джонс) – 08:52 (5x5), 1:2 – Андерсон (Панарин, Джонс) – 13:30 (5x4), 2:2 – Аплтон (Копп, Лемье) – 33:21 (5x5), 2:3 – Бьёркстранд (Веннберг, Фолиньо) – 34:18 (5x5), 3:3 – Рослович (Майерс, Труба) – 48:47 (5x4), 4:3 – Коннор (Литтл, Труба) – 58:46 (5x5)
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