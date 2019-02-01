Гол и передача Панарина не помогли «Коламбусу» победить «Виннипег»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» уступил на выезде «Виннипег Джетс» — 3:4.

Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард хозяев Марк Шайфли. Но ещё до свистка на перерыв «Колумбус» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Отличились Артемий Панарин и Джош Андерсон. Во втором периоде команды провели по результативной атаке. У канадского клуба забил Мейсон Аплтон, у «жакетов» — Оливер Бьёркстранд. В третьем игровом отрезке «Виннипег» усилиями Джека Рословича и Кайла Каннора сначала восстановил паритет, а затем вырвал победу.

На счету Панарина в этой встрече также результативная передача, показатель полезности «+1», 4 броска в створ за 25.52 на льду (4.18 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

У Дмитрия Куликова «+2», 2 броска, 2 силовых приёма за 11.19.