Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Нэшвилл» победил «Флориду», «Каролина» — «Вегас»

«Нэшвилл» победил «Флориду», «Каролина» — «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде одержал волевую победу над «Флоридой Пантерз» — 4:1.

В составе «хищников» дубль оформил Виктор Арвидссон, по голу на счету Романа Йози и Кевина Фиалы. У «пантер» единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Юбердо.

На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «-2», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.26 на льду (4.21 – в большинстве).

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

В составе «ураганов» отличились Нино Нидеррайтер, Бретт Песке, Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Джастин Фолк. У хозяев дубль оформил Ши Теодор.

На счету Андрей Свечникова «+2», 3 броска и силовой приём за 16.42 (3.00 – в большинстве). У Валентина Зыкова один хит за 12.32.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1:4
0:0, 1:0, 0:4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Юбердо (Яндл, Дадонов) – 35:15 (5x4), 1:1 – Йози (Форсберг, Джохансен) – 45:29 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Форсберг) – 47:44 (5x5), 1:3 – Фиала – 54:10 (5x5), 1:4 – Арвидссон (Форсберг, Йози) – 58:04 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Теодор (Шмидт, Штястны) – 05:01 (5x4), 1:1 – Нидеррайтер (Уильямс, Фолк) – 11:13 (5x5), 2:1 – Песке – 20:47 (5x5), 2:2 – Теодор (Ривз) – 37:47 (5x5), 3:2 – Мартинук (Макгинн) – 38:23 (5x5), 4:2 – Ахо (Уильямс, Славин) – 43:51 (5x5), 5:2 – Фолк – 59:10 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент