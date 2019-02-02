«Нэшвилл» победил «Флориду», «Каролина» — «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде одержал волевую победу над «Флоридой Пантерз» — 4:1.

В составе «хищников» дубль оформил Виктор Арвидссон, по голу на счету Романа Йози и Кевина Фиалы. У «пантер» единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Юбердо.

На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «-2», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.26 на льду (4.21 – в большинстве).

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

В составе «ураганов» отличились Нино Нидеррайтер, Бретт Песке, Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Джастин Фолк. У хозяев дубль оформил Ши Теодор.

На счету Андрей Свечникова «+2», 3 броска и силовой приём за 16.42 (3.00 – в большинстве). У Валентина Зыкова один хит за 12.32.