Юханссон: мы хорошо дружим с Сорокиным, сидим в раздевалке на соседних местах

Голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.



«Моя впечатляющая статистика? На это влияет много факторов. Во-первых, у нас с Сорокиным очень хорошая конкуренция. Илья – отличный вратарь, и это значит, что я должен показывать свою лучшую игру в каждом матче. Во-вторых, новый тренер вратарей, Сергей Наумов, помогает нам обоим расти с каждым днем. В этом сезоне я выступаю более стабильно, делаю меньше ошибок, чем в предыдущем. И, конечно, у нас отличные полевые игроки, которые постоянно отрабатывают в обороне, ловят на себя броски – словом, делают нашу с Ильей жизнь немного проще. Комбинация всех этих факторов и стала причиной того, что я показываю такие цифры в этом сезоне.



У нас с Ильёй отличные отношения. Мы очень хорошо дружим, сидим в раздевалке на соседних местах, постоянно поддерживаем друг друга. На льду же каждый из нас концентрируется на своей игре. Конечно, и там мы можем пошутить, посмеяться вместе. Но стараемся показать свою лучшую игру. Я бы назвал это дружеским соревнованием. Мы постоянно подталкиваем друг друга и помогаем расти и становиться только лучше и лучше, а команде – выигрывать матчи», — цитирует голкипера официальный сайт клуба.