Агент Кочеткова: контракт с «Сочи» до 2021 года, к нам никто не обращался

Агент голкипера ХК «Сочи» Петра Кочеткова Александр Черных прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе своего клиента в СКА.

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«У Кочеткова действующий контракт с ХК «Сочи» до 2021 года. На данный момент по поводу перехода к нам никто не обращался. Возможно, что-то и произойдёт в конце сезона. Но главное, что игрок в этом возрасте принадлежит своему клубу и не может вносить в контракт пункт о запрете на переход. У нас с клубом замечательные отношения, и мы всегда находим общий язык. Права на Петю принадлежат ХК «Сочи». Мы находимся в распоряжении клуба. Они могут поменять игрока, продать или ещё что-то», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.