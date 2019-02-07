Давыдов: Мозякин — единственный игрок КХЛ, без которого не обойтись на ЧМ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о составе сборной России на Шведские хоккейные игры.

«Понравился состав сборной России, вызванный на матчи в Ярославле и Стокгольме. Может быть, жду не столько побед нашей экспериментальной сборной, сколько ярких эпизодов в исполнении многочисленных новичков команды, их огромного желания проявить себя на национальном уровне, сделать заявку на попадание в Братиславу на главный турнир года — чемпионат мира.

С молодыми всё понятно, они будут цепляться за малейший шанс. Но лично мне интересно, какими окажутся амбиции ветеранов. Прежде всего Вадима Шипачёва и Антона Бурдасова, для которых Шведские игры, подозреваю, станут ключевым этапом сезона. Считаю, оба обязаны перезапустить свои карьеры на уровне сборной.

Тот же Мозякин, лучший форвард страны в истории КХЛ, получил возможность отдохнуть. Считаю, что с точки зрения перспектив на чемпионат мира капитан «Магнитки» сегодня, наверное, единственный неприкасаемый хоккеист КХЛ, без которого в Братиславе не обойтись. Всё-таки нужно понимать, что там нас ждёт турнир высшего уровня, ни в какое сравнение с Евротуром он не пойдёт. И Мозякин, как и ведущие наши энхаэловцы, этот уровень будет гарантированно держать", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.