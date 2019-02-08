Овечкин вышел на 5-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве среди европейцев

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, первая из которых была выполнена при игре в большинстве. Благодаря этому Овечкин набрал 453 очка в большинстве за карьеру и стал пятым европейцем в истории лиги по этому показателю — впереди только Яромир Ягр (610), Никлас Лидстрём (590), Теэму Селянне (588) и родившийся в Словакии Стэн Микита (462). Александр повторил результат Матса Сундина.

Также Александр в 13-й раз за карьеру в НХЛ смог достичь отметки 60 очков за сезон. По количеству таких сезонов в истории НХЛ Овечкин повторил лучший результат для левых крайних нападающих. Он превзошёл результат Джонни Бьюсика, Бобби Халла, Люка Робитайла (по 12 сезонов) и сравнялся с Бренданом Шенахеном.