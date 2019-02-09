И. Воробьев: Михеев три гола в двух матчах забил. Наверное, неплохо выглядит

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с командой Швеции (2:4) на третьем этапе Евротура.

«В первых двух периодах было достаточно возможностей, но на этом уровне, чтобы выиграть, надо моменты реализовывать, дорабатывать, в том числе в большинстве, хотя одну шайбу и удалось забить в этой расстановке. По персоналиям сейчас не будем идти, нет смысла в этом, у нас завтра важная игра с чехами. Завтра будет играть Коновалов. По составу на завтра сейчас будем думать, проанализируем, посмотрим видео, любые перестановки возможны.

Забили в большинстве после смены схемы расстановки звена Шипачёва? Да, это было моё решение, нужно было что-то менять. Главное отличие матчей Евротура от игр КХЛ — скорости. Все решения надо принимать на полсекунды быстрее. Михеев — лучший? Три гола в двух матчах забивает человек. Наверное, он неплохо выглядит.

У чехов была договорённость, что несколько лидеров с нами не сыграют, там итак самая взрослая и опытная команда. Это вы решили, что эта сборная России — экспериментальная. Мы просто взяли именно этих игроков на этот этап Евротура. В этой команде нет чекинг-лайна? Мы эти звенья так не называем. Это просто ребята, которые могут продавить, создать агрессию. Будем дальше думать, а на данном этапе вот так», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.