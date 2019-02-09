Бобков спасал, защита «привозила». Оценки сборной России

Сборная России уступила Швеции на Шведских играх со счётом 2:4. Россияне много ошибались, а больше всех в матче понравился голкипер Игорь Бобков, который совершил несколько роскошных спасений. Второй подряд сильный матч проводит и одноклубник Бобкова – Илья Михеев.

Урок звёздам КХЛ от игроков из шведской лиги. Для этого и нужен Евротур Сборная России почти спасла матч со шведами, но дрогнула в концовке.

Вратарь

Да, Бобков пропустил трижды, но вины Игоря в голах шведов нет. Если бы не надёжная игра вратаря «Авангарда», россияне бы пропустили больше. Бобков несколько раз спасал команду в, казалось бы, безвыходных ситуациях, справлялся с выходами один на один. Жаль, что полевые игроки не помогли должным образом своему вратарю. Бобков будет в числе кандидатов на поездку на чемпионат мира.

Защитники

Захар Арзамасцев — Алексей Василевский – 5,0

В третьем периоде Василевский серьёзно ошибся на синей линии – Бобков был вынужден выручать команду после выхода один на один. Да и вообще эта пара, откровенно говоря, не впечатляет вторую игру подряд. Чувствуется какая-то нервозность, хотя тот же Василевский съездил уже на три этапа Евротура. Похвалить можно разве что за голевую передачу – именно после броска Василевского Никонцев добил шайбу в цель.

Рушан Рафиков — Александр Елесин – 5,5

Сыграли довольно стабильно. Рафиков понравился своей спортивной агрессией, постоянно лез в борьбу, был готов постоять за себя и партнёров. Да, «обрезался», когда ворота россиян были пусты, но четвёртый гол шведов уже ничего не решал. В плане боевитости эти защитники похожи и подходят друг другу по игровым качествам. Единственное – надо стараться не удаляться, а Рафиков стал первым в матче, кто удалился у россиян.

Алексей Береглазов — Артём Зуб – 5,0

Береглазов оказался на пятаке перед первым голом в матче. Именно он недоработал с соперником, который был проворнее. Судьи просматривали эпизод, но гол всё же засчитали, посчитав, что швед не мешал Бобкову. В целом же было видно волнение, хотя Зуб уже достаточно опытный защитник. Береглазову же нужно серьёзно прибавлять, так играть в сборной нельзя.

Андрей Миронов — Евгений Кулик – 5,5

Миронов не доработал в эпизоде со второй пропущенной шайбой. Эта пара защитников сыровата для сборной, но обвинять ребят в расхлябанности и нежелании играть нельзя. Наоборот, излишнее старание и желание проявить себя порой мешало. В каких-то эпизодах нужно было сыграть более хладнокровно и спокойно.

Россия проиграла Швеции на Евротуре. Как это было Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

Нападающие

Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачёв — Анатолий Никонцев – 6,0

Кагарлицкий во втором периоде попал под силовой приём, Дмитрию прилично досталось. Однако форвард мужественно продолжил игру. Никонцев стал автором первого гола россиян в большинстве, Шипачёв ему ассистировал. Но от первого звена россиян и капитана Шипачёва мы всё равно ждём большего. Пока же Вадим выглядит бледной тенью самого себя, он может и должен играть гораздо сильнее. Особенно в связке со своим партнёром по «Динамо» Кагарлицким.

Сергей Шумаков — Денис Зернов — Илья Михеев – 6,5

Неплохо держали шайбу в чужой зоне. Шумаков во втором периоде получил клюшкой по лицу от Дальбека, но не раскис. Михеев в третьем периоде меньшинстве убежал на рандеву с голкипером, заработав буллит, а затем сам же его реализовал. А вот Зернов впечатления не произвёл. Денис не смог помешать сопернику бросить почти в упор при третьем голе Швеции. Думается, что тренерский штаб обязательно обратит внимание на такие ошибки.

Андрей Кузьменко — Андрей Светлаков — Константин Окулов – 5,5

Находились на льду при втором голе шведов. Светлаков очень старался, но он невольно посодействовал второму голу шведов. Кузьменко и Окулов практически не были заметны. Здесь тренеры рассчитывали на связку Светлаков-Кузьменко, сыгранную по совместной работе в ЦСКА, но после перехода Кузьменко в СКА «химия» между форвардами, похоже, пропала.

Алексей Кручинин — Александр Кадейкин — Антон Бурдасов — Кирилл Слепец – 6,0

Бурдасов опасно бросал с пятка в первом периоде после паса Кадейкина. Антон вообще любит и умеет бросать, но шайба предательские не залетала в шведские ворота. Кадейкин снова неплохо работал в большинстве. Особенно, когда это действительно требовалось. К примеру, при игре «три на пять». Показал, для чего его вызывают в сборную.