Жюльен — об игре «Монреаля»: победы могут быть заразными, как и поражения

Главный тренер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением об игре команды.



«Мы находимся не на пике, но сейчас у нас уверенная в себе команда, которая при правильной игре способна победить в любом матче. Как известно, победы могут быть заразными, равно как и поражения. Если команда хорошо себя чувствует после поражений, это не самый хороший знак.



В матче с «листьями» было много эмоций, ведь играли «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Для нас это было здорово. Многие ребята никогда не были в плей-офф, и мы надеемся, что у них такой шанс будет. Сегодня был хороший пример того, что там может происходить», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.