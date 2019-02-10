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Жюльен — об игре «Монреаля»: победы могут быть заразными, как и поражения

Жюльен — об игре «Монреаля»: победы могут быть заразными, как и поражения
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением об игре команды.

«Мы находимся не на пике, но сейчас у нас уверенная в себе команда, которая при правильной игре способна победить в любом матче. Как известно, победы могут быть заразными, равно как и поражения. Если команда хорошо себя чувствует после поражений, это не самый хороший знак.

В матче с «листьями» было много эмоций, ведь играли «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Для нас это было здорово. Многие ребята никогда не были в плей-офф, и мы надеемся, что у них такой шанс будет. Сегодня был хороший пример того, что там может происходить», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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