QMJHL: Егор Сердюк оформил хет-трик

«Викториавиль Тигрес» в домашнем матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека обыграл «Байе-Комо Драккар» — 4:0.

Второй звездой встречи стал российский форвард хозяев Егор Сердюк, оформивший хет-трик. На счету Михаила Абрамова результативная передача. Нападающий гостей Иван Чехович отметился показателем полезности «-1» и 2 минутами штрафа.

В этом сезоне 17-летний Сердюк провёл 49 матчей в регулярном чемпионате QMJHL и набрал 50 (22+28) очков при показателе полезности «+1» и 27 минутах штрафного времени.

До переезда в Северную Америку Егор выступал в системе «Авангарда». В сезоне-2017/18 он провёл 30 матчей в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Омских Ястребов». Сердюк записал на свой счёт восемь заброшенных шайб и пять результативных передач.