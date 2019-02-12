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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пинвинз» на выезде одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.

Счёт на девятой минуте открыл капитан гостей Сидни Кросби. В середине второго игрового отрезка Ник Бьюгстад увеличил преимущество «пингвинов». Ещё одну шайбу в третьем периоде забросил Джейк Гюнцель. «Лётчики» через 40 секунд сократили разрыв в счёте усилиями Якуба Ворачека, но точку в матче за 13 секунд до истечения основного времени поставил Крис Летанг, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий Евгений Малкин вернулся в состав после отсутствия в четырёх матчах из-за травмы. На его счету результативная передача, 10 минут штрафа, 4 броска в створ и блок-шот за 16.03 на льду.

У Ивана Проворова показатель полезности «-3», 8 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 23.50. У Михаила Воробьёва 3 броска за 7.03.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Раст) – 08:19 (5x5), 0:2 – Бьюгстад (Малкин, Кессел) – 27:04 (5x5), 0:3 – Гюнцель (Летанг, Кросби) – 54:46 (5x5), 1:3 – Ворачек (Гостисбер, Жиру) – 55:26 (5x4), 1:4 – Летанг (Кросби) – 59:47 (en)
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