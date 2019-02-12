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«Салават» без лидеров в составе проиграл «Амуру»

«Салават» без лидеров в составе проиграл «Амуру»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Николая Цулыгина выступали без нескольких лидеров в составе, которых тренерский штаб не взял на выезд по Дальнему Востоку.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал форвард «Амура» Павел Дедунов. В концовке второго периода преимущество команды Александра Гулявцева упрочил гол Вячеслава Ушенина. На 42-й минуте «Салават» сократил отставание благодаря точному броску Владислава Лукина, вскоре счёт стал равным — точным броском отметился Георгий Бусаров. На 51-й минуте «Амур» вновь вышел вперёд, шайбу забросил Александр Горшков, принеся победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Дедунов (Коларж, Ушенин Вячеслав) – 12:21 (5x4), 2:0 – Ушенин Вячеслав (Дедунов, Ушенин Владислав) – 37:47 (5x5), 2:1 – Лукин (Кузьмин) – 41:45 (5x5), 2:2 – Бусаров (Сергиенко, Рыбин) – 43:47 (5x5), 3:2 – Горшков (Пьянов) – 50:27 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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