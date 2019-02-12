«Салават» без лидеров в составе проиграл «Амуру»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Николая Цулыгина выступали без нескольких лидеров в составе, которых тренерский штаб не взял на выезд по Дальнему Востоку.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал форвард «Амура» Павел Дедунов. В концовке второго периода преимущество команды Александра Гулявцева упрочил гол Вячеслава Ушенина. На 42-й минуте «Салават» сократил отставание благодаря точному броску Владислава Лукина, вскоре счёт стал равным — точным броском отметился Георгий Бусаров. На 51-й минуте «Амур» вновь вышел вперёд, шайбу забросил Александр Горшков, принеся победу хозяевам.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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