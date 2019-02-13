Вайсфельд — об отменённых голах Петунина: не вижу никакого криминала

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу двух эпизодов с отменёнными голами «Северстали» в матче с «Трактором» (2:1 Б). Арбитры не засчитали две шайбы форварда череповецкого клуба Александра Петунина с разницей в две минуты.



«Что касается вне игры, сложно разглядеть на этой камере. Для этого нужен хороший замедленный повтор, но, судя по всему, нарушение было. Я посмотрел, там очень близкая ситуация. Хоккеист «Северстали» шайбу бросает вперёд, она попадает в конёк защитнику и остаётся на синей линии, а в это время второй игрок череповецкого клуба влетает в зону. Не могу сказать на сто процентов, ведь у меня нет повтора по кадрам. По ощущениям кажется, что был офсайд.



Второй гол с этого ракурса тоже трудно увидеть, была игра высоко поднятой клюшкой или нет. Вообще не могу ничего сказать. У арбитров ведь другие ракурсы. Не вижу никакого криминала», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видео первого незасчитанного гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео второго незасчитанного гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.