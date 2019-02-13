Судейский метеорит в Челябинске. Страдает «Северсталь», бомбит у «Сибири»

В ворота «Трактора» не засчитали два гола за три минуты. Все ждут разъяснений от Алексея Анисимова.

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ начался в Магнитогорске и Челябинске. В игре «Трактора» и «Северстали» решалось многое. Челябинцам во что бы то ни стало важно набирать очки, чтобы не пустить «Сибирь» на восьмое место в конференции. Но и «Северсталь», даже потеряв шансы на выход в плей-офф, не собиралась играть спустя рукава.

Увы, но без скандала завершить эту встречу не удалось. Главные странности матча пришлись на второй период, когда арбитры отменили два гола гостей с разницей в две минуты. Причём, в обоих случаях пострадал форвард череповчан Александр Петунин. Судьи не засчитывали именно его шайбы. Обслуживала встречу бригада главных арбитров Николай Акузовский — Иван Фатеев.

Итак, что же произошло? Во второй двадцатиминутке гости, как показалось, вышли вперёд при счёте 1:1. Петунин от угла площадки покатился к воротам, а затем неожиданно бросил практически с нулевого угла. В результате шайба рикошетом от вратаря залетела в створ. Однако у тренерского штаба «Трактора» появились вопросы. Хозяева запросили запрос на предмет возможного офсайда.

Пауза затягивалась, а на просмотр эпизода и принятие решения арбитрам потребовалось аж 13 минут! Некоторые зрители на трибунах начали зевать. Действительно, судьи оказались главными героями матча, иначе непонятно, что можно было смотреть такое количество времени. В результате гол бы отменён, чему явно не обрадовались в Новосибирске.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но, как стало ясно позднее, на этом арбитры успокаиваться не стали. Незадолго до окончания второго периода шайба снова оказалась в воротах «Трактора». На этот раз хозяева взяли просмотр на предмет высоко поднятой клюшки после подправления Петунина с пятака. И надо же такому случиться, что у Петунина отобрали и вторую заброшенную шайбу. Судьи снова развели руки в сторону, показав характерный для хоккея жест. Интересно и то, что у «Трактора» вообще не было удалений за 40 минут. Правда, в конце сразу два — дисциплинарный штраф Энлунду под занавес третьего периода и две минуты Стоу в овертайме. У гостей – шесть минут штрафа после 60 минут игры.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тут уже непонятно, кому было впору хвататься за сердце – череповчанам или новосибирцам. «Северсталь», напомним, занимает третье место с конца в рейтинге КХЛ и отчаянно бьётся за каждое очко, чтобы оказаться выше главных конкурентов в турнирной таблице. То есть у «сталеваров», по сути, идёт свой собственный плей-офф. Новосибирск тоже негодовал, ведь шансы догнать «Трактор» у «Сибири» по-прежнему есть, однако такими темпами сделать это будет сложно. Отменить два гола, в одном периоде, у одного и того же игрока! Вы помните подробные случаи? В последнее время такого точно не было. Так что хотелось бы получить разъяснения случившегося от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Интересно, как он оценит работу своих подчинённых в этой игре.

Кстати, «Северсталь» страдает от судей далеко не в первый раз. В предыдущей встрече со СКА во втором периоде при счёте 3:1 в пользу «армейцев» главные арбитры той встречи Антон Кислов и Сергей Морозов не засчитали шайбу череповчан. В этом эпизоде была зафиксирована помеха вратарю после борьбы форварда гостей Эштона на пятаке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Получается, что за два матча решением судей у «Северстали» отобрали уже три шайбы. Это, безусловно, многовато, хоть свой матч с «Трактором» череповчане по буллитам всё же выиграли. Напомним, что обсуждать судейство и высказывать свои претензии публично череповчане не могут, так как из лиги моментально придёт квитанция с суммой в 300 тыс. рублей и просьбой оплатить штраф за нарушение регламента.

Получается, что судей максимально огородили от обсуждений и критики, а вот генеральным менеджерам, хоккеистам и главным тренерам приходится страдать от принимаемых арбитрами решениями. Хочется, чтобы судейство в КХЛ вышло на новый уровень, а арбитры не становились главными героями матчей.

Несмотря на спорные судейские решения, гости не опустили рук и дожали «Трактор» в затяжной серии буллитов.