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Судьи не засчитали два гола одного игрока в ворота «Трактора»

Хоккейное судейство. КХЛ
Павел Панышев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Судейский метеорит в Челябинске. Страдает «Северсталь», бомбит у «Сибири»
В ворота «Трактора» не засчитали два гола за три минуты. Все ждут разъяснений от Алексея Анисимова.
Хоккей / КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ начался в Магнитогорске и Челябинске. В игре «Трактора» и «Северстали» решалось многое. Челябинцам во что бы то ни стало важно набирать очки, чтобы не пустить «Сибирь» на восьмое место в конференции. Но и «Северсталь», даже потеряв шансы на выход в плей-офф, не собиралась играть спустя рукава.

Увы, но без скандала завершить эту встречу не удалось. Главные странности матча пришлись на второй период, когда арбитры отменили два гола гостей с разницей в две минуты. Причём, в обоих случаях пострадал форвард череповчан Александр Петунин. Судьи не засчитывали именно его шайбы. Обслуживала встречу бригада главных арбитров Николай АкузовскийИван Фатеев.

Итак, что же произошло? Во второй двадцатиминутке гости, как показалось, вышли вперёд при счёте 1:1. Петунин от угла площадки покатился к воротам, а затем неожиданно бросил практически с нулевого угла. В результате шайба рикошетом от вратаря залетела в створ. Однако у тренерского штаба «Трактора» появились вопросы. Хозяева запросили запрос на предмет возможного офсайда.

Пауза затягивалась, а на просмотр эпизода и принятие решения арбитрам потребовалось аж 13 минут! Некоторые зрители на трибунах начали зевать. Действительно, судьи оказались главными героями матча, иначе непонятно, что можно было смотреть такое количество времени. В результате гол бы отменён, чему явно не обрадовались в Новосибирске.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но, как стало ясно позднее, на этом арбитры успокаиваться не стали. Незадолго до окончания второго периода шайба снова оказалась в воротах «Трактора». На этот раз хозяева взяли просмотр на предмет высоко поднятой клюшки после подправления Петунина с пятака. И надо же такому случиться, что у Петунина отобрали и вторую заброшенную шайбу. Судьи снова развели руки в сторону, показав характерный для хоккея жест. Интересно и то, что у «Трактора» вообще не было удалений за 40 минут. Правда, в конце сразу два — дисциплинарный штраф Энлунду под занавес третьего периода и две минуты Стоу в овертайме. У гостей – шесть минут штрафа после 60 минут игры.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тут уже непонятно, кому было впору хвататься за сердце – череповчанам или новосибирцам. «Северсталь», напомним, занимает третье место с конца в рейтинге КХЛ и отчаянно бьётся за каждое очко, чтобы оказаться выше главных конкурентов в турнирной таблице. То есть у «сталеваров», по сути, идёт свой собственный плей-офф. Новосибирск тоже негодовал, ведь шансы догнать «Трактор» у «Сибири» по-прежнему есть, однако такими темпами сделать это будет сложно. Отменить два гола, в одном периоде, у одного и того же игрока! Вы помните подробные случаи? В последнее время такого точно не было. Так что хотелось бы получить разъяснения случившегося от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Интересно, как он оценит работу своих подчинённых в этой игре.

Кстати, «Северсталь» страдает от судей далеко не в первый раз. В предыдущей встрече со СКА во втором периоде при счёте 3:1 в пользу «армейцев» главные арбитры той встречи Антон Кислов и Сергей Морозов не засчитали шайбу череповчан. В этом эпизоде была зафиксирована помеха вратарю после борьбы форварда гостей Эштона на пятаке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Получается, что за два матча решением судей у «Северстали» отобрали уже три шайбы. Это, безусловно, многовато, хоть свой матч с «Трактором» череповчане по буллитам всё же выиграли. Напомним, что обсуждать судейство и высказывать свои претензии публично череповчане не могут, так как из лиги моментально придёт квитанция с суммой в 300 тыс. рублей и просьбой оплатить штраф за нарушение регламента.

Получается, что судей максимально огородили от обсуждений и критики, а вот генеральным менеджерам, хоккеистам и главным тренерам приходится страдать от принимаемых арбитрами решениями. Хочется, чтобы судейство в КХЛ вышло на новый уровень, а арбитры не становились главными героями матчей.

Несмотря на спорные судейские решения, гости не опустили рук и дожали «Трактор» в затяжной серии буллитов.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Шаров (Бородкин, Шолохов) – 04:51 (5x5), 1:1 – Эштон (Трубачёв) – 26:02 (5x5), 1:2 – Кинрейд – 65:00 ( ПБ)
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