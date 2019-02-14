Билялов: самое главное, что в рижском «Динамо» я играю, больше ничего не нужно

Вратарь рижского «Динамо» Тимур Билялов рассказал, что рад выступать в составе латвийской команды.



«Я уже играл на открытом воздухе в Орске, в Высшей лиге. Отыграли в Нижнем Тагиле с местной командой на футбольном стадионе. Атмосфера знакомая, было круто, но холодно. В Риге совсем другая погода, поэтому климат более благоприятный. Поначалу, первые минут 5-10 будет нормально, а потом, наверное, на льду будет много снега. Будем работать над этим.



В Риге у меня всё хорошо. Обстановка шикарная, город красивый. Самое главное, что в «Динамо» я играю в хоккей, наслаждаюсь этим, а больше ничего и не нужно. С ребятами из «Ак Барса» общаюсь, иногда слежу за матчами. Конечно, хотелось бы попробовать себя в олимпийской сборной России. Значит, пока где-то чего-то не хватает, раз не вызывают. Надо работать, играть ещё лучше. Возможно, получу свой шанс», — сказал Билялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.