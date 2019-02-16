«Торпедо» и «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

Стали известны составы «Торпедо» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, имеющей важное турнирное значение.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Саболич — Макаренко — Шенфельд, Ильин.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Брюле — Романцев— Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Лукин, Казаков — Пешехонов— Карон, Яковлев.