Вайсфельд: «Витязь» проигрывает всё подряд, рижское «Динамо» может его обойти

Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд оценил шансы «Витязя» и рижского «Динамо» на попадание в плей-офф.

«Шансы у рижан достаточно серьёзные. Мне кажется, что они могут обойти “Витязь”. С моей точки зрения, шансы этих команд 50 на 50. “Динамо” может обойти “Витязь” за счёт того, что будет выигрывать, а подольчане проиграют. Дело не в Риге, дело в “Витязе”. Они сейчас очень много проигрывают.

Когда говорят о Риге, о “Сибири”, то речь идёт не о них, а об их конкурентах. Всё было бы тихо и спокойно, если бы “Витязь” и “Трактор” не проигрывали такое количество матчей, а хотя бы брали по 40% очков. И никаких разговоров бы уже давно не было. А они просто проигрывают все подряд», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».