Давыдов: про какие рейтинги КХЛ мы говорим? Нужно возвращаться к старой системе

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выступает исключительно за спортивный принцип исключения команд из КХЛ. Тогда никакие рейтинги, по его словам, будут не нужны.



«Про какие рейтинги мы вообще говорим? Я уже давно говорил, что нужно возвращаться к старой системе. Мы тренируем иностранных игроков сами против себя. Сколько у нас шведов, финнов. Потом все эти люди в составе своих сборных играют с нашей сборной. Надо возвращаться к старой системе, когда было 14 команд. В этих 14 командах были собраны самые сильные игроки. Многие же помнят, как было разделено: класс A и класс Б. Так что сильнейшие играют в классе A, остальные – ниже.



Нужен не рейтинг, а спортивный принцип перехода, тогда и про доверие говорить не придётся. Две последние команды должны вылетать, а две первые переходят в класс A. Мы этим усилим наш хоккей! Сейчас мы разменяли наш хоккей «Куньлунями» и прочими. Повторюсь, только спортивный принцип, никаких рейтингов. Иначе заплатил деньги и играю — вот такой принцип. Деньги есть – никогда не вылечу», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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