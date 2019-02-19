«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота?

«Адмирал» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне. Это радостное известие для хоккейных болельщиков Владивостока сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совместной пресс-конференции с депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым. Дальневосточные чиновники получили гарантии от президента клуба Заирбека Юсупова по погашению долгов старого юрлица и финансового благополучия в ближайшем будущем и приняли решение, что «Адмиралу» в КХЛ быть. Причём не просто существовать, а стабильно развиваться и решать уже в следующем сезоне совсем другие задачи – войти в элиту КХЛ и остаться там навсегда.

«Мы с Заирбеком (Юсуповым. – Прим. «Чемпионата») были недавно у президента КХЛ, где, опять же не без помощи Вячеслава Александровича Фетисова, всё-таки отстояли вопрос, который касался нашей команды, что всегда волновало болельщиков и нас. Сейчас этот вопрос снят», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Самое интересное, что это заявление – не голый популизм политиков Владивостока.

«Адмирал» договорился с КХЛ

Теперь в КХЛ действительно прорабатывается вариант, при котором дальневосточный клуб при любом раскладе избежит печальной участи «Кузни», «Югры» и «Лады». Решение оставить «Адмирал» на высшей ступени российского хоккея принято на уровне руководства лиги, а во Владивостоке уже получили соответствующие гарантии. Другое дело, что там, видимо, так сильно этому обрадовались, что выставили джентльменское соглашение на всеобщее обозрение, чем, очевидно, поставили КХЛ в неудобное положение. В лиге, которая позиционирует спортивный принцип как основу рейтинга КХЛ, вряд ли были довольны, когда узнали, что аутсайдер этого самого рейтинга по состоянию на 1 февраля, не дождавшись конца сезона, объявляет о том, что никакой вылет из КХЛ ему не грозит. Теперь лига просто не имеет никакого морального права выгонять какой-либо другой российский клуб.

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Выгонять Владивосток из КХЛ никто не собирался

Откровенно говоря, в то, что «Адмирал» покинет КХЛ, изначально верилось с трудом. Этому проекту только в этом году исполнится шесть лет, задумывался он явно на более долгий срок, и цели перед собой ставил глобальные. Одна из задач внутренней политики России – развитие приморского региона, и большой хоккей во Владивостоке стал важным пунктом в масштабном государственном проекте. Но в результате работы бывшего руководства хоккейного клуба, «Адмирал» в прошлом сезоне едва не приказал долго жить, а в этом был вынужден восстанавливаться чуть ли не с нуля. Разумеется, спортивные показатели команды ухудшились, посещаемость упала, а самое главное остались долги по зарплате от прошлых хозяев, и лига просто не могла не отреагировать на это.

«Адмирал» вошёл в сезон со старыми непогашенными долгами, о чём ещё в декабре заявлял Дмитрий Чернышенко, и это повлекло за собой конфликт лиги с прежним генеральным директором клуба Сергеем Сошниковым. Но незадачливого управленца в «Адмирале» уже след простыл, а новое руководство платит игрокам исправно. Правда, остаётся открытым вопрос с долгами клуба, образовавшимися при прежнем руководстве, но, по словам, Юсупова деньги в клубе на это есть.

«Это один из таких вопросов, который нам достался в наследство. Вы знаете, старый клуб «Адмирал»… с ним случилось то, что случилось. Там было много разных причин. Я сейчас об этом говорить не буду. Когда мы встречались с Чернышенко, то этот вопрос тоже поднимался. Сейчас банкротством «Адмирала» занимаются разные органы. Мы договорились таким образом, что все, что там по результатам банкротства будет признано необходимым к выплате, мы выплатим. Эти деньги у нас есть. Более того, по результатам нашей встречи есть протокол. Он сейчас проходит стадию согласования. В этом протоколе мы ещё раз подчёркиваем, что остаёмся верны тем договорённостям, которые были даны и клубом в лице президента, и губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко», — цитирует президента «Адмирала» PrimaMedia.

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В защиту хоккеистов команды скажем, что в последнее время «моряки» сделали немало, чтобы их нахождение в КХЛ было пролонгировано честным путём. В последних восьми матчах у команды Сергея Светлова семь побед, «Адмирал» взлетел в общей турнирной таблице на 20-е место и вполне по-спортивному обгоняет и «Северсталь», и «Амур». Так что оправдать шаг по оставлению владивостокцев в КХЛ лиге было бы нетрудно.

Но «Адмирал» проявил нетерпение и попросту раскрыл секрет, что лига в любом случае не собиралась расставаться с клубом. Теперь КХЛ нужно очень сильно постараться, чтобы в честность рейтинга по итогам сезона хоть кто-нибудь поверил.

ХК «Адмирал» Фото: РИА Новости

Уберите «Слован» — все будут довольны

Чтобы не разразился скандал, у КХЛ теперь остаётся только один выход – не трогать по итогам сезона ни одну из команд, особенно российскую. Представляете, какой теперь будет резонанс, если лига всё-таки выгонит «Амур» или «Северсталь»? Притом что ещё в начале февраля главным аутсайдером назывался «Адмирал», но уже через полмесяца стало известно о внутренних договорённостях между владивостокским клубом и КХЛ. Получается, что за три недели статус «Адмирала» в рейтинге клубов изменился с «главного аутсайдера» до «неприкасаемого».

Изгнание Череповца или Хабаровска при таких обстоятельствах окончательно утвердит мнение о двойных стандартах при составлении рейтинга и подорвёт отношение к руководству лиги, в том числе со стороны руководителей клубов. И ведь ладно бы только «Адмирал» показал в конце сезона улучшение спортивных результатов. Все видят, как преобразилась «Северсталь» после внутренних революций, как здорово заиграл «Амур» с приходом Александра Гулявцева. Все эти команды показывают положительную динамику, реально сражаются за право остаться в хоккейной элите.

«Адмирал» не может получить преимущество только из-за особого статуса своего региона – к хоккею это не имеет никакого отношения. Если бы лишняя команда определялась в честном спортивном соревновании, к лиге было бы меньше вопросов, но после поспешного заявления «Адмирала» у КХЛ остаётся только один вариант – оставить в своём составе все российские клубы. А если уж так необходимо убрать одну команду, то есть очевидный кандидат, против изгнания которого возражать никто не будет. Пару лет назад «Медвешчак», устроивший распродажу игроков и наплевавший на спортивный результат, особо не спрашивали о желании остаться в КХЛ. Сейчас пора сделать то же самое со «Слованом» и оставить в покое все команды из России. Только как быть с рейтингом КХЛ, в котором «Слован» не был в числе главных аутсайдеров? Всё идёт к тому, что в следующем сезоне в КХЛ останется 25 клубов. Спасибо «Адмиралу».