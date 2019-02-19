«Ак Барс» взял 24 игрока на выезд в Уфу и Магнитогорск

19 февраля казанский «Ак Барс» отправился в выездное турне, в ходе которого проведёт два заключительных матча регулярного чемпионата: 20 февраля – в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 22 февраля – в Магнитогорске с «Металлургом».



В составе «барсов» на выезд отправились 24 хоккеиста:



вратари Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



защитники Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Пол Постма, Дмитрия Юдин, Альберт Яруллин;



нападающие Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.