19 февраля казанский «Ак Барс» отправился в выездное турне, в ходе которого проведёт два заключительных матча регулярного чемпионата: 20 февраля – в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 22 февраля – в Магнитогорске с «Металлургом».
В составе «барсов» на выезд отправились 24 хоккеиста:
вратари Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;
защитники Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Пол Постма, Дмитрия Юдин, Альберт Яруллин;
нападающие Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.
«Ак Барс» взял 24 игрока на выезд в Уфу и Магнитогорск