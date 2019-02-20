Результативная серия Малкина насчитывает восемь матчей

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.



Голевым пасом отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, продливший результативную серию до восьми матчей (4+8). Напомним, что по ходу этой серии россиянин пропустил несколько игр из-за травмы.

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Также голевой пас стал для него 604-м в Национальной хоккейной лиге. Это позволило Малкину сравняться с Павлом Дацюком на третьем месте по количеству результативных передач среди российских игроков в НХЛ.