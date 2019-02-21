Яндач: специально довести игру с «Ак Барсом» до овертайма? Это невозможно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо» (2:1). Он также подчеркнул, что между его командой и «Ак Барсом» не может быть никакого сговора с целью опередить «Авангард», отстающий от них на одно очко.



«Очень рады, что сегодня завоевали два очка, потому что в конце прошлого матча, с Казанью, их упустили. Хотя мне понравился только первый период. Во втором и третьем мы сыграли уже не так хорошо. Соперник катил лучше. Мне интересно, почему в этом матче не было ни одного удаления? У нас уже было такое неделю назад в матче с «Витязем».



Болельщики предрекают, что мы с „Ак Барсом“ специально доведём игру до овертайма, чтобы сохранить места в лидирующем квартете Востока? Болельщики во всём мире так считают. Но для игроков и тренеров это невозможно. Я чувствовал, что борьба в таблице будет идти до самого конца. Повторюсь, мне очень жаль, что мы упустили очки в предыдущем матче с «Ак Барсом». В последней встрече будем сражаться за победу.



Береглазов не попал в состав. Нам не нравилось, как он играл в прошлых матчах. Пусть отдохнёт», — приводит слова Яндача пресс-служба «Динамо».