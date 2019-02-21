Пулккинен — о составе «Динамо»: не припомню игры в три звена четыре матча подряд

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился мнением об эпидемии травм в белорусской команде.



«Были ли у меня в карьере игры в настолько усечённом составе? Случалось всякое, но такого, честно говоря, не припомню. Чтобы четыре матча подряд играть в три звена… Как бы то ни было, мы хотим достойно завершить этот непростой во всех смыслах сезон, поэтому выходим и сражаемся. Надо держать голову поднятой и смотреть вперёд.



Какая из моих шайб „Витязю“ понравилась больше? Не знаю. Вообще, это и для меня трудный год. Забивал не так много, как обычно и как рассчитывал перед началом сезона. Поэтому просто рад отличиться парочкой шайб. Надеюсь, удастся сделать это и в родном Хельсинки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.