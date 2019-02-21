Фридман: «Вашингтон» заинтересован в приобретении Хагелина

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в переходе игрока «Лос-Анджелес Кингз» Карле Хагелине.



Напомним, по ходу сезона 30-летнего Хагелина «короли» выменяли из «Питтсбург Пингвинз». Всего в 38 матчах текущего регулярного чемпионата шведский хоккеист записал в актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. Хагелин — двукратный обладатель Кубка Стэнли.



Напомним, недавно «Вашингтон» выставил на драфт отказов нападающего Деванте Смит-Пелли.



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