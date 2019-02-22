«Торонто» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт середина второго периода. Действующие обладатели Кубка Стэнли ведут со счётом 1:0.

На 24-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Ассистентами выступили Джон Карлсон и Ти Джей Оши.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс». Всего в текущем сезоне на счету Александра 70 очков в 60 матчах – 43 гола и 27 результативных передач.

Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова.