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Овечкин: хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова

Овечкин: хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о желании снова выиграть Кубок Стэнли.

«Я хочу делать это снова и снова. Самая важная вещь — это побеждать. Когда я только пришёл в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли. Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает. Впереди подъемы и падения, но самое главное — быть вместе и оставаться сконцентрированными», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне. Его команда, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс», завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги.

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