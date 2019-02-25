«Авангард» — «Ак Барс»: Шумаков исполнил шикарный гол в стиле Гранлунда

В третьем периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» потрясающей заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Сергей Шумаков. Форвард забил гол в стиле Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и закинув её в сетку.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды выходили на лёд в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.



«Ак Барс»



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;

Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.