«Авангард» — «Ак Барс»: Шумаков исполнил шикарный гол в стиле Гранлунда

В третьем периоде матча хоккейного клуба «Авангард» и казанского «Ак Барса» потрясающей заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Сергей Шумаков. Форвард забил гол в стиле Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и закинув её в сетку.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды выходили на лёд в следующих составах:
«Авангард»
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.
«Ак Барс»
Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Лямкин — Абросимов, Ткачёв — Основин — Глухов;
Марков — Яруллин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Галиев — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.