Матч «Динамо» Мн и сборной Экстралиги закончился дракой с участием вратаря

Минское «Динамо» потерпело поражение со счётом 2:4 в первом матче серии со сборной Экстралиги, составленной в основном из игроков «Юности». Встреча проходила на арене в Минске, где присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



Игра завершилась массовой дракой, в которой принял участие даже вратарь сборной Экстралиги Игорь Брикун.

Посмотреть видео драки также можно в «Инстаграме».



Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.



Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.