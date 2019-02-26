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Матч «Динамо» Мн и сборной Экстралиги закончился дракой с участием вратаря

Матч «Динамо» Мн и сборной Экстралиги закончился дракой с участием вратаря
Хоккей / Прочие

Минское «Динамо» потерпело поражение со счётом 2:4 в первом матче серии со сборной Экстралиги, составленной в основном из игроков «Юности». Встреча проходила на арене в Минске, где присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Игра завершилась массовой дракой, в которой принял участие даже вратарь сборной Экстралиги Игорь Брикун.

Посмотреть видео драки также можно в «Инстаграме».

Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.

Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

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