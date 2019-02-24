500 долларов, банкротство и битва за место в КХЛ. Что придумали в Беларуси?

Есть два хоккейных клуба в городе Минске – «Динамо» и «Юность». Что их объединяет помимо того, что второй клуб является фармом первого? Они будут спорить за путевку в КХЛ от Беларуси. Что за бред? Только представьте себе ситуацию, как условный ЦСКА играет со «Звездой» за право выступать в КХЛ. Согласитесь, иначе как цирком это действие не назовешь. Или белорусские СМИ нас пугают? Это белорусский хоккей, здесь не стоит ничему удивляться. А иногда стоит просто взять попкорн и наблюдать за всем происходящим. Так всё-таки что сейчас происходит в столице Беларуси?

Оставшиеся без плей-офф на Западе. Что им делать и как жить дальше? В одной из команд ситуация близка к критической.

Что произошло?

В Беларуси, как и в России, отмечают День Защитника Отечества 23 февраля. В преддверии этого праздника Президент страны посетил Военную Академию, где встретился с курсантами и преподавателями. Те задали ему немало вопросов: были вопросы как и повседневной жизни главы государства, так и о спорте.

Источник: минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ

«Мы миллионы долларов растратили (на ХК «Динамо-Минск» — прим. «Чемпионата»), и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать, и правильно сделал: будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов», — сказал Александр Лукашенко.



Раньше Президент Беларуси довольно часто критиковал почти весь белорусский спорт, в том числе и хоккей. Но в последнее время он не уделял много времени спорту в своих речах. Поэтому эти слова стали большим потрясением для многих любителей хоккея.

На следующий день на сайте ФХБ появилась новость о проведении серии матчей между минским «Динамо» и сборной чемпионата Беларуси на базе ХК «Юность». Прикрепляем полный текст сообщения:



«Сегодня «Динамо-Минск» символично завершает сезон КХЛ, прощаясь с болельщиками на «Минск-Арене». Но в ближайший вторник команда скажет нам снова «Здравствуйте!» Базовый клуб национальной сборной продолжит работать, и в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону проведет серию до двух побед со сборной клубов экстралиги на базе минской «Юности». Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй 28-го на «Арене-Чижовка» и третий, если понадобится, снова в Веснянке. Спортивный результат этих поединков также будет иметь высокое значение».



Обратите внимание на последние слова этого сообщения. На сайте федерации хоккея Беларуси к ним была прикреплена ссылка на то самое интервью Лукашенко про 500 долларов. Что-то тут не так, согласитесь. Чуть больше чем через час одно авторитетное спортивное СМИ сообщает, что в этой серии минское «Динамо» и «Юность» будут играть за место в КХЛ. Другое, еще более авторитетное белорусское СМИ, через пару часов опровергло эту новость, добавив, что результат этой серии решит будущее менеджерского и тренерского штабов «зубров».

В Минске ничего не меняется. Зачем Беларуси клуб в КХЛ? «Динамо» второй год подряд осталось без плей-офф.

Что говорят в клубах и в федерации?

В течение вчерашнего дня спортивный директор ФХБ Владимир Бережков, генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков и главные тренеры команд прокомментировали все слухи.



«Всякое бывало в нашем хоккее, многому перестал удивляться, но вот такой диковины еще не видывали! Самое главное, что шансы, на мой взгляд, не равны. В данный момент они явно в пользу Захарова», — написал Бережков в своём Фейсбуке.

«От результата любого хоккейного матча может зависеть судьба тренера. Но мы не говорим об этой серии как об экзамене для Сидоренко или Захарова. Это все, что могу сказать. Правда ли, что победитель этой серии будет участвовать в КХЛ? Нет», — сказал Дмитрий Басков.

Басков — о серии «Динамо» и «Юности»: не говорим об этом как об экзамене

«Сейчас нам нужно в сжатые сроки просмотреть как можно более широкий круг кандидатов, «прошерстить» экстралигу, найти замену выбывшим динамовцам, ведь некоторые к чемпионату мира еще и на лед не вернутся. Предстоящие товарищеские матчи со сборной клубов – это, прежде всего, возможность для нас проверить кандидатов в сборную, посмотреть, кто и чего стоит. В том числе, из нынешнего состава «Динамо». Результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану и, возможно, на будущий сезон», — сказал Андрей Сидоренко.



«На вопросы, которые вы будете задавать, я сам ответа не знаю. Так что задавайте только по игре. Чьей инициативой было провести матчи с «Динамо»? Только же четко сказал: все вопросы — федерации хоккея. Нельзя регламент нарушать. Если вы захотите за меня заплатить штраф, другой вопрос. Есть закон, который не нужно нарушать. Говорят, если мы победим, то в КХЛ будет играть «Юность»? Первый раз такое слышу. По крайней мере, кто вам это сказал? Даже интересно», — сказал главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров.

Сразу в глаза бросается неожиданная реакция Бережкова, который является важной фигурой Федерации Хоккея Беларуси. А ведь именно ФХБ всё и организовывает. Представители минского «Динамо» говорят о подготовке сборной к ЧМ в Казахстане, а Михаих Захаров старается откреститься всеми силами от вопросов про предстоящую серию игр, ссылаясь на регламент и возможные штрафы.

Что происходило в «Динамо» 23 февраля?

Минчане второй раз подряд пролетели мимо плей-офф и на 23 февраля у них было назначено закрытие сезоне. В столице Беларуси всегда умели готовить классные мероприятия для болельщиков, и данное не стало исключением. Фанатов ждало много сюрпризов: большая автограф-сессия, выступление кавер-бэнда, множество активностей в подтрибунье, а также мастер-шоу и выставочный матч в лучших традициях Матча Звезд КХЛ. Только вот в каждой команде (а их было 4) было по два болельщика. Так какое же настроение было у игроков и работников клуба? Точно не тревожное. Игроки наслаждались этим шоу вместе с болельщиками, в основном избегая вопросов про «Юность», но иногда они шутили на этот счет. Тренера улыбались, а работники клуба были вовсю заняты организацией этого мероприятия.

Фото: РИА Новости

КХЛ потеряет один из самых популярных клубов?

Давайте просто подсчитаем, сколько различных версий у нас получилось в итоге:



— Игры за право играть в КХЛ; — Проверка менеджерского и тренерского штаба минского «Динамо»; — Подготовка игроков к ЧМ в первом дивизионе в Казахстане. Бонус: странная реакция спортивного директора ФХБ и молчание Захарова.



Три версии от двух крупных СМИ и минского «Динамо» за один день вкупе с непонятной реакцией Бережкова и интервью Захарова заставляют серьезно задуматься. Ведь не бывает дыма без огня. Так неужели КХЛ потеряет один из самых популярных клубов лиги?

КХЛ в разы хуже НХЛ и последняя в Европе. Тут много жира и мало спорта Рутинная «регулярка», предсказуемый плей-офф и большой разрыв между клубами. Сравниваем в цифрах с НХЛ и Европой.

Скорее всего нет. Оценим вероятность 70/30 в пользу «Динамо». О возможном выходе «зубров» из КХЛ говорилось и раньше в этом сезоне, но тогда аргументом выступал факт создания новой лиги. Сейчас же речь якобы идет о розыгрыше путевки в КХЛ. В белорусском хоккее до сих пор местами царит хаос и неопределённость, поэтому никогда нельзя быть уверенным в чем-то на все 100%. Менять бренд «Динамо» на «Юность» не имеет смысл. У «медведей» нет такой большой аудитории, большую часть зрителей составляют курсанты и студенты некоторых минских ВУЗов. А это невыгодно с точки маркетинга. Да и проблем с бумагами будет много, на оформление документов потребуется определенное время. Но даже если вся эта суматоха вокруг Минска уляжется, остается одна большая проблема.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Далеко не все обратили внимание на слова Лукашенко про «Беларуськалий», который, по словам главы государства, прекратил финансирование минского «Динамо». А ведь это главный смысл слов Президента Беларуси. Достаточно большая часть бюджета минчан формировалась за счёт добычи калия. Других одновременно крупных и прибыльных предприятий в Беларуси нет.

Проблема сегодняшнего дня – участие «Динамо» в следующем сезоне КХЛ. Но если они там и останутся, то за какие деньги? Финансирование из государственного бюджета или иностранные инвестиции? Каким будет минский клуб? И самое важное: ради чего «Динамо» будет выступать в КХЛ: плей-офф или национальная сборная?



Пока об этом все молчат, но, скорее всего, через полгода об этом будут говорить все, кому только не лень.