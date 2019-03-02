За игровой день в НХЛ было забито четыре курьёзных гола

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. Сразу в четырёх играх зрителям удалось увидеть курьёзные голы.



Героями забавных шайб стали голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, которому забил в девятку собственный защитник, неудачно вышедший из ворот вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер, потерявший шайбу в безобидной ситуации голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен и защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли, во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) неловко отправивший шайбу в пустые ворота своей команды.

Посмотреть видео всех курьёзных голов игрового дня можно на YouTube-канале Sportsnet.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19