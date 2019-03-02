Стал известен состав «Динамо» на решающий матч серии со сборной Экстралиги

Стал известен состав минского «Динамо» на решающий матч серии со сборной Экстралиги, составленной на основе хоккейного клуба «Юность, информируют «зубры» в «Твиттере». Начало игры — сегодня, 2 марта, в 18:00 мск.



»Динамо" Минск:



Карнаухов (Хмыз);

Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — Когалев;

Шелег — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;

Бокун — Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов;

Заламай, Оксентюк, Корсо.



Напомним, накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что победитель серии получил право играть в Континентальной хоккейной лиге. Также президент сообщил, что в отношении «Динамо» будут сделаны серьёзные выводы.



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