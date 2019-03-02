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Стал известен состав «Динамо» на решающий матч серии со сборной Экстралиги

Стал известен состав «Динамо» на решающий матч серии со сборной Экстралиги
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав минского «Динамо» на решающий матч серии со сборной Экстралиги, составленной на основе хоккейного клуба «Юность, информируют «зубры» в «Твиттере». Начало игры — сегодня, 2 марта, в 18:00 мск.

»Динамо" Минск:

Карнаухов (Хмыз);
Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко — Когалев;
Шелег — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен;
Бокун — Знахаренко, Китаров — Волков — Литвинов;
Заламай, Оксентюк, Корсо.

Напомним, накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что победитель серии получил право играть в Континентальной хоккейной лиге. Также президент сообщил, что в отношении «Динамо» будут сделаны серьёзные выводы.

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