«Сочи» снова обыграл «Локомотив» на своём льду и сравнял счёт в серии

«Локомотив» встретился с ХК «Сочи» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Сочи и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Зубова.



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Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 Степан Старков вывел «леопардов» вперёд, забросив шайбу на 15-й минуте. «Железнодорожники» восстановили равновесие во втором периоде стараниями Егора Аверина, но хозяева вернули себе лидерство благодаря точному броску Эрика О’Делла. В концовке встречи хозяева забросили третью шайбу в пустые ворота — точным броском отметился Роберт Росен.



ХК «Сочи» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2, команды обменялись победами на домашних площадках. Пятый матч пройдёт в Ярославле 5 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.