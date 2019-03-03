Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Атлетико». 3 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» снова обыграл «Локомотив» на своём льду и сравнял счёт в серии

«Сочи» снова обыграл «Локомотив» на своём льду и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встретился с ХК «Сочи» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Сочи и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Зубова.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 Степан Старков вывел «леопардов» вперёд, забросив шайбу на 15-й минуте. «Железнодорожники» восстановили равновесие во втором периоде стараниями Егора Аверина, но хозяева вернули себе лидерство благодаря точному броску Эрика О’Делла. В концовке встречи хозяева забросили третью шайбу в пустые ворота — точным броском отметился Роберт Росен.

ХК «Сочи» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2, команды обменялись победами на домашних площадках. Пятый матч пройдёт в Ярославле 5 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
03 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Старков (Полунин, Калетник) – 14:24 (5x5), 1:1 – Аверин (Черепанов, Красковский) – 28:31 (5x5), 2:1 – О'Делл (Шмелёв) – 33:44 (5x5), 3:1 – Росен (О'Делл, Рыков) – 59:38 (en)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент