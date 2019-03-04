Легенда «Детройта» Тед Линдсей скончался в возрасте 93 лет

Легендарный в прошлом нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Тед Линдсей скончался в возрасте 93 лет, сообщает Sportsnet.



Будучи игроком, Линдсей завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «красных крыльев» (1950, 1952, 1954, 1955). В 1966 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто. В ноябре 1991 года «Детройт» вывел из обращения 7-й номер, под которым выступал уроженец Онтарио.



В конце 50-х годов прошлого века Линдсей стал одним из создателей профсоюза игроков НХЛ. В 2010 году именем канадца названа награда, вручаемая Ассоциацией игроков. Таким образом, профсоюз отметил хоккейные достижения Линдсея и его вклад в создание организации.



По окончании карьеры Тед работал комментатором на телевидении, а в 1977 ненадолго занял пост генерального менеджера «Детройта».