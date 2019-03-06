Мэтт Каллен — второй американец в истории НХЛ, сыгравший 1500 матчей

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» пятым кряду.

Эта игра стала 1500-й в карьере нападающего «Питтсбурга» Мэтта Каллена. Он вышел на второе место по играм в НХЛ среди американцев, превзойдя результат Майка Модано (1499). Национальный рекорд принадлежит Крису Челиосу (1651).

42-летний Каллен является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли: в составе «Каролины Харрикейнз» в 2006 году и «Питтсбурга» в 2016 и 2017 годах. Также Мэтт принимал участие в четырёх чемпионатах мира (1998-1999, 2003-2004) и молодёжном чемпионате мира 1996 года.