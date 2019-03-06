Хедман: в «Тампе» отличные русские парни, чья рабочая этика безупречна

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре нападающего Никиты Кучерова.

«Куч забил своим первым же броском в НХЛ и с тех пор не оглядывался назад. Он — игрок мирового класса, который никогда не бывает удовлетворён. Он всегда над чем-то работает, в его игре всегда есть место маленьким деталям. У нас отличные русские парни в команде, чья рабочая этика безупречна. Нам очень повезло иметь их в команде, а Куча я бы назвал „талантом поколения“. Здорово видеть, в какого игрока он превратился сегодня.

Прежде всего это говорит о работе наших скаутов и всей организации. Мы получили его, Джонсона, Палата, Пойнта. Просто нереально, сколько игроков мы «украли» за пределами первого раунда», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.