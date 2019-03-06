Кучеров — о рекорде: нормально. Просто каждый день работаю над игрой

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:2) прокомментировал повторение рекорда клуба по очкам за сезон (108), ранее установленный Винсентом Лекавалье.



«Нормально. Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится.



У них тяжёлая, габаритная команда. Мы хотели сыграть жёстко. «Виннипег» – одна из лучших команд, а мы в четверг проиграли «Бостону», поэтому хотелось реабилитироваться в матче против такого серьёзного соперника», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

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Голами в составе победителей отметились: Янни Гурд, Адам Эрни, Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.