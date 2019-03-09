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Хелльберг: трудно сказать, что у СКА не получалось в первых играх со «Спартаком»

Хелльберг: трудно сказать, что у СКА не получалось в первых играх со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ

Вратарь СКА Магнус Хелльберг оценил игру команды в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (4-2).

«Трудно сказать, что у нас не получалось в первых двух матчах со «Спартаком». Игроки этой команды очень хорошо оборонялись. Но мы смогли перевернуть ход серии в свою пользу за счёт того, что лучше реализовывали свои моменты. Где-то нам везло, но думаю, что СКА заслужил пройти «Спартак». Мы совершили очень хороший камбэк в этом противостоянии», — приводят слова голкипера «Известия».

СКА выиграл серию с московским «Спартаком» со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

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