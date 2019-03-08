«Спартак» напугал СКА, а потом получил 0-4. Теперь Питер ждёт «Локомотив»

Потенциальные пары второго раунда плей-офф КХЛ

Без хот-догов

Перед шестым матчем серии между «Спартаком» и СКА в фойе хоккейной арены в «Парке Легенд» перестали продавать хот-доги. Работники фудкорта сказали, что им поступило подобное распоряжение. Напомним, что главные судьи и инспектор третьего матча серии плей-офф КХЛ между «Спартаком» и СКА внесли в официальный протокол встречи замечание о брошенных на лед сосисках, монетах и зажигалках.

Протокол матча «Спартак» — СКА содержит запись о брошенных на лёд сосисках

Позднее Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в серии. «Спартаку» даже пришлось выступить со специальным заявлением, так как клуб обязали выложить за поведение своих фанатов кругленькую сумму. Но ведь болельщики могут легко пронести сосиски в одежде, почему нет? И никакой металлоискатель на них не среагирует.

Стартовые составы команд изменений практически не претерпели. Тренерский штаб вообще оставил всё, как есть. Спартаковцы же вместо защитника Михаила Григорьева заявили Владислава Провольнева, но вряд ли это можно назвать весомым событием.

Опыт Дацюка

Первый период прошёл без заброшенных шайб. СКА резво начал, однако за выброс шайбы две минуты схлопотал Токранов. Спартаковцы неплохо провели большинство, но, как и всегда, не хватало мастерства на завершающей стадии. Своё шанс при игре «5 на 4» был и у СКА, когда за подножку удалили проваливавшего серию Хохлачёва. Гудачек был надёжен в воротах.

«У меня в Питере незаконченный бизнес». «Спартак» ещё верит в победу над СКА Красно-белые чувствуют, что могут играть с петербуржцами на равных.

Больше всех понравился Павел Дацюк. Опытный центральный нападающий выиграл все семь вбрасываний, в которых принимал участие. В этом компоненте Питер выглядел намного лучше (11-2). Дацюк постоянно лез на чужие ворота, совершал опасные перехваты. Вот, что значит опыт.

Во втором периоде выход один на один запорол нападающий четвёртого звена Котляревский, не сумевший переиграть Хелльберга. Почти сразу Гусев мог наказать «Спартак», но попал в штангу. Транжирить свои моменты красно-белым нельзя, Питер не простит.

Как остановить Гусева?

Задача сложная. Никита всё-таки забил во втором периоде. Гудачек сперва отразил бросок от синей линии, затем справился с атакой в упор, но с третьим добиванием Гусева уже не совладал. На пятаке охраняли кукурузу защитники Провольнев и Осипов, не досмотревшие за Никитой. 1:0 – на второй перерыв команды отправились именно при таком счёте. У москвичей совсем не ладились дела в атаке.

Страшными для «Спартака» выглядели цифры в статистике. 27-8 по вбрасываниям по итогам двух периодов, 26-8 по броскам в створ. Всё – в пользу СКА. Как хозяева собрались забивать с такой игрой в нападении совершенно неясно. Кстати, отдельно хотелось действия судейской бригады. В отчётной встрече арбитры работали на четвёрку с плюсом.

«Спартак» не вытащил серию

В третьей двадцатиминутке отступать спартаковцам было некуда, но идти вперёд без оглядки на собственные ворота смерти подобно. Вместо того, чтобы сыграть дисциплинированно, Дыбленко зачем-то клюшкой заплёл ноги сопернику и получил двухминутный штраф. К счастью хозяев, большинством СКА не воспользовался.

Могли и должны были выписывать две минуты Белову за толчок соперника на борт, но судейским свисток промолчал. «Армейцы» подсушивали игру, «Спартак» пытался что-то придумать в атаке.

За пять с половиной минут до сирены за подножку удалили Зуба. Вот он, реальный шанс для «Спартака», но большинство красно-белые провели откровенно слабо. В самой концовке Дацюк и Плотников вышли два в одного, Сергей после паса Павла оказался точен – 2:0.

«Спартак» заменил Гудачека на шестого полевого, в результате Зубов с пятака расстрелял ворота Хелльберга – 2:1. На большее не хватило времени и сил.

В полуфинале Запада СКА предстоит сыграть с «Локомотивом». ЦСКА будет играть с московским «Динамо».

